لجان الفيوم تستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية

بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم في استقبال الناخبين، باليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.

وكانت محافظة الفيوم قد استعدت، للعرس الانتخابي، الذى بدأ أول أمس الأحد 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام ، والذى يشهده نحو 2 مليون و147 ألفًا و 175مواطنًا، لهم حق التصويت في هذه الانتخابات على مستوى مراكز المحافظة بـ 283 مركزًا انتخابيًا، يضم نحو 323 لجنة فرعية.

وبيانها كالتالى: فإن قسم أول شرطة الفيوم، يضم نحو 16مركزًا انتخابيًا، به 21 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت به 165 ألفًا و342 ناخبًا، وقسم ثان شرطة الفيوم، ويضم 8 مراكز انتخابية، بها 13 لجنة فرعية، ومقيد بها نحو 129 ألفًا و633 ناخبًا ،لهم حق التصويت، ومركز شرطة الفيوم، يضم 40 مركزًا انتخابيًا ، به 48 لجنة فرعية، ومقيم به نحو 330 ألفًا و554 ناخبًا، ومركز شرطة أبشواي، ويضم 36 مركزًا انتخابيًا، به نحو 36 لجنة فرعية، ومقيد به 246 ألفًا و480 ناخبًا.

ويضم المركز الانتخابي بمركز شرطة إطسا، نحو74 مركزًا انتخابيًا، وبه 80 لجنة فرعية، ومقيد به 423 ألفًا و901 ناخب، وفي مركز شرطة سنورس، نحو 25 مركزًا انتخابيًا، به 28 لجنة فرعية، ومقيد به 200 ألفًا و958 ناخبًا، وفي مركز شرطة سنهور القبلية، نحو 18 مركزًا انتخابيًا، وبه 22 لجنة فرعية، ومقيم به 164 ألفًا و327 ناخبًا، وفي مركز شرطة طامية، نحو 31 مركزًا انتخابيًا، وبه 37 لجنة فرعية، ومقيد به 274 ألف و276 ناخبا، وفي مركز شرطة يوسف الصديق، نحو 17 مركزًا انتخابيا، وبه 17 لجنة فرعية، ومقيد به 73 ألفًا و459 ناخبا، وفي مركز شرطة الشواشنة، نحو 18 مركزًا انتخابيًا، به 21 لجنة فرعية، ومقيد به 138 ألفًا و245 ناخبا.

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت أمس الأحد في الفترة من 10 – 12ديسمبر الجاري، تخصيص أرقام0842168041ـ 0842168042، و 0842168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114) لتلقي شكاوى المواطنين .

وأشار المحافظً إلى أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين ممن لهم حق التصويت، في هذا الاستحقاق الهام، ونقل صورة حضارية مشرفة عن مصر أمام جميع دول العالم.