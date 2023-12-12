حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" بأن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة.

وساطة مصرية

ونقل الموقع- حسب إعلانه- عن مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة انخرطت بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأمريكي؛ لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبا بين حماس و إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى لقاءات مرتقبة بين إسرائيل ومصر وقطر برعاية أمريكية قريبا في هذا الإطار.

وتقول إسرائيلإن ما لا يقل عن 137 رهينة يعتقد أنهم لا يزالون لدى حماس.

ولمتابعة المزيد حول وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى بين حماس و إسرائيل.. تابع الفيديو جراف التالي: