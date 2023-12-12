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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرد الفلسطينيين.. الصهاينة يؤيدون إجراءات نتنياهو لمحو غزة

نتنياهو
نتنياهو


كشف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مجددا عن رغبته في القضاء على المقاومة التي تدمر أحلامه في فلسطين ورغبته في أخذ غزة.

قال نتنياهو إن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب التي لا يعلم متى تنتهي.
ذكر نتنياهو بأن الاحتلال سيعمل على الإنشاء في قطاع غزة بعد الحرب لإدارة مدنية وسيعاد تأهيلها بقيادة السلطة الفلسطينية.
نقلت وسائل إعلام متفرقة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من إقراره مجددا من أن المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع والعمليات العسكرية قد تمتد أشهرا في غزة المحاصرة إسرائيليا والتي تتعرض لحرب إبادة جماعية.

ذكر جالانت: المرحلة المقبلة للحرب ستكون أقل حدة وتتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على حرية عملياتها.

وسقط وفق الإحصاء الإسرائيلي المعلن عنه فقط 105 قتيل في معارك غزة والعدد مرشح للزيادة كل يوم.

منحت الخارجية الأميركية، السبت، موافقتها على بيع قذائف دبابات إلى إسرائيل التي تشنّ حربا على قطاع غزة الفقير والمُحاصر، أدت إلى استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني منذ اندلاع المعارك في 7 أكتوبر الماضي.

والصفقة التي تبلغ قيمتها 106.5 مليون دولار تتعلّق بقذائف "إم 830 إيه 1" من طراز 120 مليمترا، وستكون مِن مخزون الجيش الأميركي، ومُخصّصة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية، التي تُستخدَم في شن هجمات مدفعية مفرطة على قطاع غزة.

جاء القرار، رغم حالة الانقسامات التي تسود واشنطن، سواء داخل الكونجرس أو على مستوى الرأي العام، بشأن بيع الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، بسبب مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة، واتهامات المنظمات الحقوقية لأميركا بالاشتراك في ارتكاب المجازر، بفعل توريد تلك الذخائر والدعم العسكري اللامحدود للجيش الإسرائيلي.

 

https://youtube.com/shorts/RMHIUriSZMY?si=zic1uk4fvDY9A4h2

 

لكن وفي ضوء كل ذلك يبدو أن جزء واسع من المجتمع الصهيوني يؤيد مساعي حكومة الاحتلال في إنهاء وجود غزة بالكامل ففي مقطع فيديو تنوعت  إجابات الإسرائيليين حول غزة ومصيرها فمنهم من قال بمسحها من على الخريطة أو تحويلها إلى مدينة ملاهي و احتفالات بينما ذهب البعض الآخر إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر ودول العربية والدول الأجنبية الأخرى أهم شيئ إلا يتواجد الفلسطينيون على أرضهم.

 

 

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