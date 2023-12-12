العاملون بشركة بترول الصحراء الغربية يشاركون في انتخابات الرئاسة |صور

شارك عدد كبير من العاملين بــ شركة بترول الصحراء الغربية “ويبكو”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فى انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤ ، التى تجري فى الفترة من ١٠ إلى ١٢ الجاري، حيث توجه العاملون الى مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.

ويؤكد هذا المشهد حرص الجميع على المشاركة والاصطفاف في حب الوطن خلال ذلك الماراثون الرئاسي ، باعتباره أهم الاستحقاقات الدستورية ، ويعكس تمسك الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته بالتعبير عن قراره وإرادته.

كان المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لـ شركة بترول الصحراء الغربية - ويبكو ، دعا كافة العاملين بالشركة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى بدأت صباح الأحد الماضي، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء ، باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية ، ولاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وللمشاركة فى رسم مستقبل أبنائهم ، والحفاظ على استقرار وأمن مصر.

وأشار المهندس طارق الملا وزير وزارة البترول والثروة المعدنية، ان العاملين بقطاع البترول اعتادوا دائما علي المشاركة الايجابية والظهور بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية التي مرت بها مصر بما يعكس الصورة الحضارية لقطاعهم الرائد ، مؤكدا اهمية تكرار نفس الصورة الايجابية في الاستحقاق الرئاسي والحرص علي ممارسة حقوقنا في المشاركة السياسية .

كما أكد العاملون بالشركة أن تواجدهم وإدلائهم بصوتهم في العرس الانتخابي يعد بمثابة رسالة واضحة وتعبير مباشر عن وحدة الصف المصرى ووقوف الشعب جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة من أجل حاضر أفضل ومستقبل مشرق للعاملين وأبنائهم.

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