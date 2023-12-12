وفد من الأزهر يزور ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار ويشيد ببطولاته| تفاصيل

زار وفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضريح شيخ المجاهدين الشهيد عمر المختار، برفقة عدد من ممثلي القبائل والمدن الليبية، على هامش زيارة الوفد جمهورية ليبيا الشقيقة؛ لتقديم التعازي في ضحايا الإعصار دانيال، وتم عقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقيادات الفرع.



خلال الزيارة، أشاد الوفد ببطولات الشهيد المجاهد عمر المختار، ونضاله ضد المستعمرين، إلى أن صدر الحكم بالإعدام ضده في الخامس عشر من سبتمبر ١٩٣١م، وأوصى الوفد بضرورة تربية النشء على مثل هذه النماذج التي ضربت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والدفاع عن الوطن.

ضم الوفد كلا من: أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء/ أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، أ.د/ حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء، أ.د/ إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمظمة، أ.د/ عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين الأسبق، أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - منسق عام بيت العائلة المصري، أحمد فوزي - مدير الفروع الخارجية، أحمد غالب - المسئول الإعلامي، سوزان شكري - مسئولة الوافدين