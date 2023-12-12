عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد وتخلص الجسم من السموم

تنظف الكبد وتخلص
تنظف الكبد وتخلص من سموم الجسم بهذه المشروبات الطبيعية

هناك العديد من المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في تطهير الجسم ودعم صحة الكبد، إليك 10 مشروبات صحية يمكن أن تساعد في تنظيف الجسم وتعزيز صحة الكبد بحسب ما نشره موقع هيلثي :

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

أعراضه صادمة .. مرض يهدد سكان هذه الدولة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد وتخلص الجسم من السموم

الماء الدافئ مع عصير الليمون

يعد شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة في الصباح الباكر على معدة فارغة، من المشروبات المنشطة للكبد والتي تعزز عملية التطهير وتحفز عملية الهضم.

مشروب عصير الخضروات الأخضر:

يمكن خلط عدة أنواع من الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرفس والخس والكزبرة وعصير الليمون في الخلاط، هذا المشروب يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تطهير الجسم وتحسين صحة الكبد.

عصير الشمندر:

 يعتبر عصير الشمندر مشروبًا مفيدًا لتطهير الجسم وتحسين صحة الكبد، ويمكن خلط الشمندر المعصور مع عصير الليمون والزنجبيل للحصول على نتائج أفضل.

شاي الزنجبيل:

 الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ويمكن أن يعزز صحة الكبد، ويمكنك تحضير شاي الزنجبيل بغلي قطعة من الزنجبيل في الماء وإضافة عسل للتحلية.

ماء جوز الهند:

يحتوي ماء جوز الهند على مغذيات ومعادن مفيدة تساعد في تطهير الجسم وتحسين صحة الكبد، ويمكن شرب ماء جوز الهند طازجًا أو إضافته إلى العصائر الطبيعية.

شاي الأعشاب:

هناك العديد من الأعشاب التي يمكن استخدامها لتنظيف الكبد وتحسين صحته، مثل القرفة، والهيل، والكركم، والشمر، ويمكن شرب مشروب الشاي المحضر من هذه الأعشاب للاستفادة من فوائدها.

مشروب الشاي الأخضر:

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة للكبد بسبب احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تعزز صحة الكبد، ويمكن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.

شراب الصبار:

يحتوي الصبار على سموم طبيعية تعمل على تطهير الجسمن وقت لآخر وتعزيز صحة الكبد، ويمكن استخدام لب الصبار لصنع شراب الصبار عن طريق خلطه مع عصير الليمون والعسل.

مشروب الشاي الأبيض:

يحتوي الشاي الأبيض على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تعزز صحة الكبد وتساعد في تطهير الجسم، ويمكن شرب كوبين من الشاي الأبيض يوميًا.

عصير التفاح: 

يحتوي عصير التفاح على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تنظيف الجسم وتعزيز صحة الكبد. يمكن شرب كوب من عصير التفاح الطبيعي يوميًا.

وأوضح الموقع أن هذه المشروبات قد تكون مفيدة لصحة الكبد وتنظيف الجسم، لكنها ليست بديلاً عن العناية الطبية المناسبة، فإذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو لديك أي استفسارات، يُوصى بمراجعة الطبيب المختص.

تعزيز صحة الكبد تنظف الكبد المشروبات الطبيعية تنظف الكبد وتخلص من سموم الجسم بهذه المشروبات الطبيعية الخضروات الورقية السبانخ عصير الشمندر مشروب الشاي الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

ورق العنب.. يقوي المناعة والأسنان ويزيل السموم.. تعرف على فوائده الصحية

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

في 3 خطوات.. تخلص من سموم الكبد سريعا

من مطبخك.. 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

للوقاية من الأمراض .. 9 أطعمة خارقة تطهر السموم من الجسم

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بحي طرة ..صور

طوابير أمام لجان انتخابات الرئاسة بمركز أبوالنمرس لليوم الثالث.. صور

5 أسباب.. تعرف على سر الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية| تفاصيل

مسيرة حاشدة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بأسوان.. فيديو وصور

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

المرأة البدوية تتصدر المشهد لليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ