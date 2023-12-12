دوي صافرات إنذار بعسقلان وغلاف غزة

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء، بدوي صفارات الإنذار في عسقلان وغلاف غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صفارات الإنذار تدوي الآن في عرب العرامشة، حانيتا، ايلون، يعرا، ادميت، و جورين بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات.



وتعرضت منطقة المالكية في الجليل الأعلي إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

فيما قصفت مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيترون

وفلسطينيا؛ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط واصابة ثلاثة آخرين بجراح حرجة في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع اعداد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الى 435

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية وتتصدى لمحاولات توغل إسرائيلية في محاور بمحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.



كما أطلقت زوارق الاحتلال عشرات القذائف تجاه شواطئ ومناطق قريبة من بحر الوسطى وسط قطاع غزة

