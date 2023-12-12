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رئيس التحرير
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مراسلة «إكسترا نيوز» بكفر الشيخ: إقبال كبير من المكفوفين على الانتخابات

مراسلة اكسترا نيوز
مراسلة اكسترا نيوز

قالت أميرة قمر مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من كفر الشيخ، إن اللجان الانتخابية تشهد إقبالا كبيرا للتصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، حيث تضم المحافظة كتلة تصويتية كبيرة تتجاوز المليونين و300 ألف صوت انتخابي ممن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية، وتضم الانتخابات الرئاسية 14 لجة عامة مقسمة على 524 لجنة فرعية.

وأضافت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم الاقبال كثيفا جدا منذ الساعات الأولى للاقتراع، حيث يصطف الناخبين أمام اللجان منذ الساعات الأولى للاقتراع باليوم الأول للانتخابات وعلى مدار ساعات الانتخاب، وفي اليوم الثالث اصطف الناخبون منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع.

وأكدت أن الانتخابات شهدت اقبالا غير مسبوقا لذوي الهمم، خصوصا مع التيسيرات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات لذوي الهمم من ذوي الإعاقة الحركية يتواجد لهم كراسي متحركة داخل اللجان، وهناك متطوعون يساعدون الناخبين، هذا بجانب التصويت ببطاقات برايل للمكفوفين.
 

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