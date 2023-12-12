طوابير الناخبين أمام لجان الوايلي ثالث أيام انتخابات الرئاسة

يتوافد سيدات ورجال الوايلي والعباسية، إلى مدرسة الشهيد امتياز كامل، وأمام مدرسة العباسية الإعدادية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في نهاية اليوم الثاني للاقتراع.

طوابير الناخبين أمام مدرسة العباسة الإعدادية



اصطفت طوابير الناخبين أمام لجان مدرسة الشهيد امتياز كامل بالوايلي، وامام مدرسة العباسية الإعدادية بالتزامن مع فتح باب التصويت باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت اللجان تنوعًا في الناخبين، بين شباب ونساء وكبار سن، وسط تكثيف للخدمات الأمنية والصحية، كما حرص عدد من الشباب على التواجد أمان المدرسة لمساعدة الناخبين في التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.