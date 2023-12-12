عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جولة تحفيزية لوفد أئمة مساجد إمبابة للتشجيع على المشاركة في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

نظم وفد كبير من أئمة مساجد من منطقة إمبابة في جمهورية مصر العربية جولة تحفيزية لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الجارية لاختيار رئيس الجمهورية. 

جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة المدنية وتعزيز الوعي السياسي بين المواطنين.

 

ولاقى تواجدهم في الشارع إعجاب الكثير، إذ يعتبر دور الأئمة في توجيه وتثقيف المجتمع أمرًا حيويًا، حيث يحظى الأئمة بثقة الناس ولهم تأثير كبير في حياة المجتمع المحلي. وقد استغل الوفد الكبير من أئمة مساجد إمبابة هذا الدور لتشجيع المواطنين على الاستفادة من حقهم الديمقراطي في التصويت والمشاركة في تحديد مستقبل البلاد من خلال انتخاب رئيس الجمهورية.

txt

انتخابات الرئاسة 2024.. مدير تعليم الجيزة يدلي بصوته بلجنة في الهرم

txt

انتخابات الرئاسة.. مشاركة مميزة من الشباب بمحيط لجان المنيل ومصر القديمة

تضمنت الجولة العديد من الفعاليات التحفيزية التي استهدفت الجمهور، و قام الوفد بزيارة مساجد مختلفة وعقد لقاءات مع المواطنين لتوضيح أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للمشاركة السياسية في بناء المجتمع.

تحدث الأئمة خلال الجولة عن أهمية الاهتمام بالشأن العام . وتلقت الجولة التحفيزية تجاوبًا إيجابيًا من قبل المواطنين، حيث أبدوا استعدادًا كبيرًا للمشاركة في العملية الانتخابية. 

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرة بمشاركة عشرات الالاف من الطلاب |صور

مصطفى بكري: جميع التقارير الدولية والتغطية الإخبارية العالمية تؤكد على نزاهة الانتخابات

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بحي طرة ..صور

طوابير أمام لجان انتخابات الرئاسة بمركز أبوالنمرس لليوم الثالث.. صور

5 أسباب.. تعرف على سر الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ