جولة تحفيزية لوفد أئمة مساجد إمبابة للتشجيع على المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظم وفد كبير من أئمة مساجد من منطقة إمبابة في جمهورية مصر العربية جولة تحفيزية لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الجارية لاختيار رئيس الجمهورية.

جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركة المدنية وتعزيز الوعي السياسي بين المواطنين.

ولاقى تواجدهم في الشارع إعجاب الكثير، إذ يعتبر دور الأئمة في توجيه وتثقيف المجتمع أمرًا حيويًا، حيث يحظى الأئمة بثقة الناس ولهم تأثير كبير في حياة المجتمع المحلي. وقد استغل الوفد الكبير من أئمة مساجد إمبابة هذا الدور لتشجيع المواطنين على الاستفادة من حقهم الديمقراطي في التصويت والمشاركة في تحديد مستقبل البلاد من خلال انتخاب رئيس الجمهورية.

تضمنت الجولة العديد من الفعاليات التحفيزية التي استهدفت الجمهور، و قام الوفد بزيارة مساجد مختلفة وعقد لقاءات مع المواطنين لتوضيح أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للمشاركة السياسية في بناء المجتمع.

تحدث الأئمة خلال الجولة عن أهمية الاهتمام بالشأن العام . وتلقت الجولة التحفيزية تجاوبًا إيجابيًا من قبل المواطنين، حيث أبدوا استعدادًا كبيرًا للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعتلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.