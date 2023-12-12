رئيس جامعة بنها يشيد بالمشاركة الإيجابية لطلاب المدن بالانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب داخل المدن الجامعية وحصولهم على أفضل الخدمات، مشيرًا أن الجامعة تشهد منذ سنوات تطوير وتحديث في مختلف خدمات ومرافق المدن الجامعية، لتلائم احتياجات الطلاب المختلفة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجامعة بالمدينة الجامعية بكفر سعد، رافقه خلالها الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة المطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية ، والمبنى الفندقي، والغرف السكنية بالمبنى للتأكد من مطابقتها لمعايير الصحة والسلامة من حيث التهوية، والإضاءة ، كما تفقد عدد من الأنشطة الرياضية بصالة ألعاب القوى ،وملاعب كرة القدم ،والسلة ، والتي تقدمها المدن الجامعية للطلاب.

وحث " الجيزاوي " الطلاب خلال الجولة علي استكمال المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، مشيدا بوعيهم وحثهم الوطني وإصرارهم على أداء حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم أول وثاني أيام عملية الانتخابات الرئاسية.

كما التقى رئيس الجامعة بالطلاب ، واستمع إلى مقترحاتهم ؛ بشأن تحسين الخدمات داخل المدن الجامعية حيث أبدى الطلاب رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بإعتبار أن المدينة الجامعة تعد بيتاً لهم جميعاً ، وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة ورشة إعادة تدوير مخلفات الأخشاب واطلع على منتجات الورشة المختلفة.