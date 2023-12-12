عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية توجه طلبا عاجلا للإدارة الأمريكية.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الحرب التدميرية الشاملة والمتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ67 على التوالي، بما يرافقها من مجازر إبادة جماعية متواصلة بحق المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء، وقصف المنازل والأبراج والمنشآت السكنية في عموم القطاع فوق رؤوس ساكنيها، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا بما فيها قنابل تزن طن كما حصل مؤخرا في قصف خانيونس حسب الإعلام العبري، وإمعان إسرائيلي رسمي في تعميق وتوسيع النزوح القسري للمدنيين، وكذلك التدمير المتعمد للمنظومة الصحية وسط حرمان المواطنين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بما يؤدي إلى تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.

وقالت الوزارة الفلسطينية؛ في بيان لها؛ "في ذات السياق تدين الوزارة بشدة أيضاً جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، من اقتحامات دموية عنيفة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، والتي غالبا ما تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل صباح اليوم في مدينة جنين وكذلك في بلدتي دير
ابزيع وسلواد برام الله، هذا بالإضافة إلى التصعيد الحاصل في مسلسل الاعتقالات بالجملة وهدم المزيد من منشآت ومنازل المواطنين كما حصل في بلدتي عناتا شرق القدس وبني نعيم جنوب الخليل، وهدم مساكن في الاغوار الشمالية، في ظل استمرار تغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية ومصادرتها وسرقتها كما حدث في اخطار بالاستيلاء على منطقة
"دير قلعة" الأثرية في بلدة دير بلوط، واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وانفلات عصابات المستوطنين على مناطق مختلفة من الضفة الغربية وترهيب المواطنين الامنين في منازلهم واطلاق النار تجاههم كما حصل في قريوت، وكذلك تجريف مساحات واسعة من الأراضي في بلدة قصرة جنوب نابلس بهدف الاستيلاء عليها لتوسيع الاستيطان الجاثم على أراضي المواطنين بالبلدة، في انعكاس واضح لعقلية استعمارية عنصرية تنكر لوجود الشعب الفلسطيني وتحرض على ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضده كما يحصل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف البيان : وترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تصعيد عدوانها على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بشكل يترافق مع حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة انعكاسا لمحاولاتها شيطنة الشعب الفلسطيني للانقضاض على قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مستقلة ازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي في لجم العدوان الإسرائيلي والحماية التي توفرها لها عدد من الدول المتنفذة التي تضمن لها الإفلات المستمر من العقاب.

كما طالبت  الوزارة الدول كافة خاصة الإدارة الأمريكية إلى ترجمة مواقفها وأقوالها الخاصة بحل الدولتين إلى خطوات عملية وكذلك الإدارة الأمريكية إلى ترجمة مواقفها وأقوالها لإجبار  دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية ووقف استفرادها العنيف والدموي بالشعب الفلسطيني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

ترشيحاتنا

بنحبك يا ريس.. حشود أمام لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي الانتخابية

الهيئة الوطنية: 7 ملايين مواطن استعلموا عن أماكن لجانهم الانتخابية

رأفت العمدة: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مذهلة.. والمصريون مدركون لجميع الأحداث

أدلى بصوته عقب عودته من الخارج..وزير الري: الشعب المصري لا يتأخر أبدا عن نداء الواجب

طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟

انتخابات الرئاسة.. رئيس حي مصر القديمة يتفقد اللجان للتأكد من عدم وجود معوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ