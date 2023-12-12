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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف الناقورة بالجنوب اللبناني وصواريخ المقاومة تدك مواقع إسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت قناة الميادين ان صواريخ المقاومة اللبنانية سقطت بشكل مباشر على موقع جل العلام الإسرائيلي بعد إطلاقها من الأراضي اللبنانية.

كما تعرض موقع إسرائيلي آخر في القطاع الغربي على الحدود لنيران مباشرة من لبنان بحسب ذات المصدر.

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة الناقورة بالجنوب اللبناني وتحديداً عند وادي حامول.

كان قد تم اسقاط صاروخ اعتراضي قرب مدرسة في بلدة ياطر جنوب لبنان والأضرار اقتصرت على الماديات.

كما انفجر صاروخ اعتراضي في سماء بلدة زبقين بحسب قناة الميادين.

وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن صاروخ دفاع جوي معادي انفجر في أجواء عيتا الشعب.

كانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت ان صفارات الإنذار دوت في عرب العرامشة، حانيتا، ايلون، يعرا، ادميت، و جورين بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات.

وتعرضت منطقة المالكية في الجليل الاعلي إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

فيما قصفت مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيترون

وفلسطينيا؛ أعلن الجيش الاسرائيلي  مقتل ضابط واصابة ثلاثة آخرين بجراح حرجة في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع اعداد قتلاه منذ الـ7 من اكتوبر الى 435 قتيـ.لا.

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