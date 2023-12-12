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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجان الوافدين والشباب ترفع معدلات المشاركة في انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

 تواصلت مشاهد ومظاهر المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة بمحافظة البحر الأحمر، والتي أظهرت مشاركة غير مسبوقة من الشباب، حيث شهدت لجان مدينة الغردقة توافد آلاف الشباب والفتيات على اللجان الانتخابية، إضافة إلى طلاب فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، وطلاب الدراسات العليا والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وأسرة طلاب من أجل.


وخصصت الكليات عددا كبيرا من الأتوبيسات لنقل الطلاب والعاملين وهيئة التدريس إلى لجان الاقتراع .


من جانبه، أكد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة الدكتور أسامة عمارة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن مشاركة الطلاب جاءت من منطلق الرغبة الشخصية وحرصهم على المشاركة السياسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن الطلاب يتوافدون لليوم الثالث على التوالي على لجان مدينة الغردقة؛ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .


وفى سياق متصل ولليوم الثالث، يواصل العاملون بقطاع السياحة والمنشآت الفندقية وشركات السياحة التوافد على لجان الوافدين بمدينة الغردقة بمدرسة القديس يوسف ومدرسة رجاك ومدرسة الجوهرة، بجانب لجنة بورت غالب في مدينة مرسى علم، والتي شهدت لليوم الثالث توافد العاملين بقطاع السياحة والمنشآت الفندقية وقطاع المحاجر ومنجم الذهب بجبل السكرى. 


وخلال اليوم، واصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر بالغردقة تقديم الخدمات للراغبين في التصويت بالانتخابات الرئاسة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير الكراسي المتحركة وتوصيلهم إلى لجان الاقتراع.


من جهته، قال أحمد عبد الباسط عضو جمعية الهلال الأحمر بالغردقة - في تصريح - اليوم - إن جميع المتطوعين من الهلال الاحمر يتواجدون في اللجان منذ بداية فتح اللجان وحتى موعد إغلاق اللجان؛ لتقديم كل وسائل الدعم للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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