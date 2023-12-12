الشباب يصنع مستقبل مصر.. إقبال كبير من طلاب الجامعات على التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهد اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية إقبالًا كبيرًا من قبل شباب الجامعات الذين أبدوا استعدادًا حقيقيًا للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية من خلال الإدلاء بأصواتهم.

ووثق “صدى البلد” مشاركة واسعة لوفود من الشباب، والتي تجسد رغبة الشباب في الإسهام في تحديد مستقبل البلاد والمساهمة في صنع القرار السياسي.

تعد مشاركة شباب الجامعات في العملية الانتخابية أمرًا مشجعًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يمثلون قوة حقيقية تحظى بتوجهات وآراء واضحة.

وترجع هذه المشاركة النشطة من قبل شباب الجامعات إلى عدة عوامل، بينها التوعية السياسية، وتوافد عدد كبير من الشباب للمشاركة في انتخابات الرئاسة بمدرسة هشام شتا بالهرم، مؤكدين أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي.

إقبال كبير من شباب الجامعات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث

واضافوا في تصريحات لهم لــ"صدى البلد"، أنه يجب على كل مواطن المشاركة بالانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطني علي كل مواطن، ومن أجل اختيار الرئيس المناسب لقيادة البلاد في الفترة المقبلة.

كذلك حرص طلاب جامعة عين شمس على المشاركة بفاعلية فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية منذ يومها الأول وحتى اليوم الثالث للتصويت لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، ورددوا الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بالعباسية، توافد عدد كبير من السيدات والفتيات الناخبات يرفعن علم مصر وسط زغاريد ورقص أمام اللجان الإنتخابية على أنغام "سيادة المواطن" وسط فرحة غامرة وإقبال كثيف من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.