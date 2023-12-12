الأمين العام لـ«الشعب الجمهوري»: المصريون على قلب رجل واحد خوفا على وطنهم

قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إنه منذ بداية الدعاية لـ الانتخابات الرئاسية، لا يوجد أى معوقات، بل على العكس يوجد تعاون في أداء المهمة القومية والوطنية.

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، خلال مداخلة هاتفية بتغطية خاصة على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري: “أنا سعيد بالانتخابات الرئاسية 2024، وتلك المرة الأولى التي أرى فيها هذا الزخم السياسي الكبير”.

وتابع: “الشعب المصري كله على قلب رجل واحد خوفا على وطنهم، وأمس كنا نقوم بعمل مرور علني ببعض المقرات الانتخابية فى عدد من المحافظات، وكان الحشد كبيرا جدا”.