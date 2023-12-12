أحمد فهيم يكشف مفاجأة عن الجزء الثاني من جعفر العمدة

أكد الفنان أحمد فهيم، أن دوره في مسلسل جعفر العمدة، كان فرصة كبيرة له، مضيفا:" ربنا اختارني عشان أعمل الدور".



وأضاف أحمد فهيم، خلال فيديو عرض على قناة العربية مصر، أنه لا يوجد أي معلومات عن تنفيذ الجزء الثاني، من مسلسل جعفر العمدة.



وأشار إلي أن لو فيه جزء ثاني من جعفر العمدة، هيبقى أحسن من الأول، وأنه تألق في دور سيد مع الفنان محمد رمضان".

واستضافت الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، مجموعة من نجوم الفن الكبار الذين ظهروا ولمعت نجوميتهم واعادوا اكتشاف أنفسهم بعد تخطي سن الخمسين وذلك في حلقتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت عنوان "ملح الفن" منهم الفنان أحمد فهيم والفنان محسن منصور والفنانة سحر رامي والفنان جميل برسوم كما تستضيف اليوم الثلاثاء الفنان محمد رضوان والفنان فتوح أحمد والفنانة حنان سليمان.

ويتطرق الحوار إلى أهم العلامات في مشوارهم الفني والأدوار التي ساهمت في إبراز نجوميتهم والدور الذي لعبه كل منهم في إثراء المحتوى الفني في السينما والدراما خلال الفترة الأخيرة.