نقل سيدة للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء الانتخابات بـ أسوان.. صور

تعرضت سيدة اسوانية لوعكة صحية مع بداية فترة الراحة الانتخابية بمنتصف اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ .

وعلي الفور توجه إليها متطوعي الصليب الأحمر المصري لعمل الاسعافات الأولية لها وتقديم الرعاية اللازمة ولكن لم تستجيب وتم إبلاغ الإسعاف للنقلها الي المستشفي.

ووصلت علي الفور سيارة الإسعاف الي مقر اللجنة الفرعية ونقل السيدة واتضح انها تعاني من أمراض قلبية وتم عمل اللازم لها ونقلها الي المستشفي لتلقي العلاج .

وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، ان عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

و تضم أيضاً محافظة اسوان ١٢ لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

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