وزارة التنمية المحلية تتابع جهود محافظة السويس في متابعة انتظام العملية الانتخابية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة السويس في متابعة فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية علي مدار اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية .



وتابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس انتظام العملية الانتخابية علي مدار اليوم الثالث والاخير من الانتخابات الرئاسية.



وتم التأكيد علي رؤساء الاحياء بالمتابعة لجميع اللجان المراكز الانتخابية، وأكد المحافظ أيضا علي مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ وغرفة عمليات محافظة السويس بالمتابعة المباشرة لجميع اللجان وتلقي البلاغات الواردة والتعامل معها.



رافق المحافظ في زيارته للشبكة الوطنية كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ ومسئولي مديريات الخدمات وأعضاء الشبكة الوطنية.