الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لكأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية -الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.