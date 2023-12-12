عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأول استعدادا لكأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية -الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلى النادي الأهلي كأس العالم للاندية كأس العالم للأندية 2023 بطولة كأس العالم للأندية 2023 بطولة كاس العالم للاندية المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

كأس العالم للأندية| لاعبو الأهلي يهنئون تاو وكهربا بالفوز بجائزتي الأفضل

الأهلي في المونديال| «بيبو» يعاين ملعب تدريب الفريق بمدينة الملك عبدالله الرياضية

الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في موسم الرياض

عبدالجليل: دوافع لاعبي الأهلي كبيرة وأقوى من اتحاد جدة السعودي

ناقد رياضي: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز في أمم إفريقيا

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

زد يعرض 650 ألف دولار لشراء كريستو من الأهلي

ناقد سعودي: عودة حجازي مكسب لاتحاد جدة.. وبنزيما جاهز لمواجهة أوكلاند سيتي

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية| مرتجي: لدينا إصرار على تقديم بطولة مميزة.. وشكر خاص للأشقاء في السعودية

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”

قبل ساعات من غلق لجان.. حشود كبيرة من الناخبين بأسوان|فيديو وصور

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تحتجز مدير مستشفى كمال عدوان والطاقم الطبي بأكمله

في آخر أيام الانتخابات.. رجال الشرطة يواصلون مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم|صور

الوضع سيئ.. الصليب الأحمر يحذر من انهيار جميع القطاعات الإنسانية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ