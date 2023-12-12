رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية، لما شهدناه تحقق على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية.

وقال المهندس هشام الجمل، إن الرئيس السيسي استطاع يعيد هيكلة البنية التحتية للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الماضية وذلك من خلال إطلاقه للمشروعات القومية والتنموية، والتى من بينها مشروع الطاقة الشمسية بنبان، وتعد أكبر حافز لدعم مقومات الاقتصاد القومي.

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بنبان، بالمشاركة الإيجابية للشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم خلال 6 سنوات القادمة.

صورة مشرفة

المهندس هشام الجمل

وأوضح المهندس "الجمل"، أن هذه الصورة المشرفة للمشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، هى صورة نرسل بها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

وأثنى بالتكاتف والتلاحم الملحوظ من جميع العاملين بمشروعات الطاقة الشمسية ببنبان، وتوشكى ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، للتوافد على اللجان الإنتخابية، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، إلى أنه قرر منح عطلة رسمية للعاملين بالجمعية لمدة يوم ، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.