عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

المهندس هشام الجمل
المهندس هشام الجمل

أدلى المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية، لما شهدناه تحقق على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية.

وقال المهندس هشام الجمل، إن الرئيس السيسي استطاع يعيد هيكلة البنية التحتية للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الماضية وذلك من خلال إطلاقه للمشروعات القومية والتنموية، والتى من بينها مشروع الطاقة الشمسية بنبان، وتعد أكبر حافز لدعم مقومات الاقتصاد القومي.

 

وأشاد رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بنبان، بالمشاركة الإيجابية للشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم خلال 6 سنوات القادمة.

صورة مشرفة

المهندس هشام الجمل 

وأوضح المهندس "الجمل"، أن هذه الصورة المشرفة للمشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، هى صورة نرسل بها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته فى عرس ديمقراطى يشهده العالم.

وأثنى بالتكاتف والتلاحم الملحوظ من جميع العاملين بمشروعات الطاقة الشمسية ببنبان، وتوشكى ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، للتوافد على اللجان الإنتخابية، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، إلى أنه قرر منح عطلة رسمية للعاملين بالجمعية لمدة يوم ، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

المهندس هشام الجمل 
أسوان اخبار محافظة اسوان الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان ومستشفياتها تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الأطفال يتوافدون مع أمهاتهم على صناديق الاقتراع بالشروق.. وأعضاء اللجنة يحتفون بهم

لليوم الثالث على التوالي.. إقبال كثيف بلجان المغتربين بمدينة العبور

الهيئة الوطنية: ارتفاع نسبة التصويت فى شبين الكوم بالانتخابات الرئاسية

عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع جنود إسرائيليين في اشتباكات ببلدة القرارة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ