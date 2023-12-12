إعلام عبري: تقييم الحرب في غزة يناير المقبل ولن نوقف القتال

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأنه لن يكون هناك تقييم للحرب في غزة إلا يناير المقبل وقبل ذلك لن يتوقف القتال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في قطاع غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن.

وأضاف نتنياهو: “أقدر دعم الولايات المتحدة لهدفنا المتمثل في القضاء على حماس واستعادة الرهائن”.

وأوضح أن “إسرائيل لن ترتكب خطأ اتفاق أوسلو مجددًا”.

وأكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “أمريكا تدعم تماما العملية البرية الإسرائيلية في غزة وتتصدى للضغوط الغربية لوقف الحرب”.