CNN: ضغط كبير من الولايات المتحدة على إسرائيل بشأن معبر كرم أبو سالم

قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول مباشرة إلى غزة بشكل طارئ.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار القضية مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما الأخير يوم الخميس.

وأوضح المسؤولون أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث أيضًا نظراءه الإسرائيليين على فتح المعبر بين إسرائيل وغزة قبل وصوله إلى إسرائيل لعقد اجتماعات يوم الخميس.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لشبكة CNN اليوم الثلاثاء، إن "رفح لا تستطيع استيعاب كمية كافية من المساعدات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني التي تتزايد مع تزايد عدد النازحين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى القدرة التي يوفرها معبر كرم أبو سالم - على أساس طارئ - للحصول على المزيد من الغذاء والماء والأدوية والضروريات لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين، ونحن نطرح ذلك بشكل عاجل على الحكومة الإسرائيلية".

وترفض إسرائيل حتى الآن هذه فكرة فتح معبر كرم أبو سالم ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر من إسرائيل إلى قطاع غزة، فقد قطعت جميع المساعدات التجارية والإنسانية من إسرائيل إلى غزة منذ أن شنت حماس هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر، وتعهدت بقطع كافة العلاقات مع غزة.

ومن جانيه، قال الكولونيل موشيه تيترو، المسؤول الكبير في منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، الذي ينسق تدفق المساعدات إلى القطاع، لشبكة CNN، إن السماح بدخول المساعدات مباشرة إلى غزة من معبر كرم أبو سالم ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي، وأن الأمر يتطلب قراراً سياسياً لتغيير ذلك.

وأضاف تيترو: "سنرى ما إذا كان هذا خيارًا، ولكن في الوقت الحالي نتحدث فقط عن إجراء التصريح الأمني والتفتيش في معبر أبو سالم".

وقد أبلغت الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة أن بإمكانها زيادة القدرة على عبور ما يكفي من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، لكن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا قال إن الولايات المتحدة "توصلت بشكل نهائي إلى استنتاج مفاده أن الأمر ليس كذلك".

وقال المسؤولون الأمريكيون لـ CNN، إن الولايات المتحدة تدعو إلى ضرورة فتح المعبر لمعالجة "الوضع الطارئ" طالما كانت هناك حاجة إنسانية.

وسمحت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتفتيش شاحنات المساعدات في معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، ولكن لا يزال يتعين على هذه الشاحنات العودة عبر مصر قبل دخول غزة عبر معبر رفح.

وفي حين أن هذه الخطوة تضاعف قدرة إسرائيل على تفتيش شاحنات المساعدات، إلا أنها لا تحل الاختناق الذي يظهر عند معبر رفح.