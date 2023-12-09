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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تختبر عملية جديدة لتفتيش شاحنات المساعدات إلى غزة بمعبر كرم أبو سالم

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات إلى غزة

قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مقابلة مع رويترز يوم السبت إن عملية جديدة لتفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل يجري حاليا اختبارها.

وأضاف سكاو لرويترز 'نحتاج إلى فتح معبر كيرم شالوم' مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي كان يحاول يوم الجمعة استخدام المعبر لأول مرة 'للتحقق ولكن ليس للدخول'.

وتابع: 'نحن بحاجة إلى ذلك، حتى نتمكن من الحصول على مزيد من النظام حول قوافل الأمم المتحدة القادمة، وفصلها إلى حد ما عن بقية المساعدات التي تتدفق عبر معبر رفح'، مضيفًا أن الاحتياجات 'ضخمة بشكل واضح'. '.

وقال الكولونيل الإسرائيلي إيلاد غورين يوم الخميس في مؤتمر صحفي إن إسرائيل ستفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وغزة لتفتيش شاحنات المساعدات في “الأيام القليلة المقبلة”.

وبشكل منفصل، رددت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، يوم السبت، الدعوات للسماح بمزيد من المساعدات داخل الجيب، ووصفت تحديات التسليم الحالية بأنها 'حكم الإعدام' على الأطفال، مع نزوح ما يقرب من مليون منهم.

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