استجابة سريعة لمسن للادلاء بصوته في لجان الوافدين بالسويس

تقدم رجل مسن من سكان منطقة الفيروز بحي فيصل بمحافظة السويس بشكوي علي بوابة الشكاوي بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن عدم استطاعته النزول للجان الانتخابات للإدلاء بصوته ولكن الظروفه الصحية تمنعه.

وفور نشر الشكوى علي صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، تم التواصل مع مدير عام مديرية التضامن بالسويس وتم عرض الموضوع علي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذي كلف علي القور مديرية التضامن الاجتماعي تسهيل كافة الاجراءات وتوفير سيارة واتخاذ اللازم لاصطحاب المواطن للادلاء بصوته امام لجنة الانتخابات للوافدين، حيت انه من أبناء محافظة الغربية ويقيم بنطاق حي فيصل.