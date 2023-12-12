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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لخوض مواجهة يونيون برلين، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وشهد التشكيل عدة تغييرات لإراحة العناصرة الأساسية، حيث تواجد ناتشو في قلب الدفاع، وفران جارسيا كظهير أيسر، وظهر داني سيبايوس في خط الوسط.


كما عاد كيبا أريزابالاجا لحراسة عرين الميرنجي من جديد بعد غياب للإصابة.

وضمن ريال مدريد التأهل لثمن النهائي متصدرا، إذ جمع 15 نقطة من 5 مباريات، بينما ودع يونيون برلين البطولة، بتواجده في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو جويس.
 

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