بمشاركة النني.. آرسنال يتعادل مع آيندهوفن في ختام مجموعات دوري الأبطال

اختتم آرسنال مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مضيفه آيندهوفن 1-1 مساء الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية.

سجل هدف آرسنال إيدي نكيتياه في الدقيقة 42، فيما أحرز يورب فيرتيسن هدف آيندهوفن في الدقيقة 50.

وكان الفريقان قد ضمنا التأهله إلى ثمن النهائي في وقت سابق، فرفع آرسنال رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام آيندهوفن.

وجاءت أول فرصة في اللقاء بالدقيقة السادسة، عندما وجّه يوهان باكايوكو، عرضية ناحية باتريك فان أنهولت، بيد أن محاولة الأخير ارتدت من المدافع جابرييل، وعادت إلى المهاجم ريكاردو بيبي، إلا أن الحارس أرون رامسديل أبعد متابعته.

واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح آرسنال، نفذها لياندرو تروسارد، ليتابعها الألماني كاي هافيرتز برأسه فوق المرمى في الدقيقة 18، وكاد آيندهوفن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19، عندما أرسل بيبي كرة عرضية، ارتقى لها يوريبي فيرتيسن، ليبعدها باقتدار، وسنحت فرصة أخرى لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، عندما أطلق باكايوكو تسديدة، مرت بجانب القائم البعيد، وكاد آرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة 29، عندما توغل لاعب الوسط المصري محمد النني من العمق، قبل أن يوجّه تسديدة منخفضة ارتدت من القائم.

وتمكن آرسنال من افتتاح التسجيل في الدقيقة 42، عندما تلقى إيدي نكيتياه تمريرة من زميله ريس نيلسون، ليسدد كرة زاحفة من قلب منطقة الجزاء، استقرت في الشباك، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حصل ياكايوكو على الكرة على مشارف منطقة الجزاء، لكن الحارس رامسديل تصدى لتسديدته، وبعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، تلقى فيرتيسن تمريرة من باكايوكو، ليسدد كرة مرت بين قدمي المدافع ويليام ساليبا، لتتابع مسيرها بجانب القائم.

واستطاع آيندهوفن معادلة النتيجة في الدقيقة 50، عندما فضل بيبي التمرير إلى فيرتيسن بدلا من التقدم بالكرة والتسديد، فوجّه المهاجم البلجيكي كرة ارتدت من القائم البعيد إلى داخل المرمى.

ورفع ظهير آرسنال كرة عرضية نحو القائم البعيد، تابعها نكيتياه بارتقاء متسرع، دون أن يصيب الشباك في الدقيقة 59، وأوشك آرسنال على استعادة تقدمه في الدقيقة 66، عندما اقتحم نيلسون وسدد كرة نحو القائم القريب، هزت الشباك من الخارج، وبعدها بلحظات رد آيندهوفن بمحاولة من بيبي ارتدت من القائم، ومرت الدقائق التالية هادئة، قبل أن يتمكن آرسنال من تسجيل هدف في الدقيقة 82، عندما عجز الحارس بينيتيز عن التقاط ركلة حرة نفذها البديل مارتن أوديجارد، لتصل إلى جابرييل الذي تابعها في الشباك، لكن راية الحكم ألغت الهدف بداعي التسلل، وأهدر آيندهوفن فرصة جديدة في الدقيقة الأخيرة، عندما فشل جابرييل في قطع الكرة، لتصل إلى البديل تيل الذي سددها بجانب القائم البعيد.