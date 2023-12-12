النني يخرج مصابا بمباراة آرسنال وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تعرض محمد النني، لاعب وسط آرسنال، للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام آيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا.

وتدخل الفريق الطبي لأرسنال أثناء اللقاء لإسعاف النني الذي ظهر مستلقى على ظهره ويشتكي من ألم في العضلة الخلفية.

وتعادل آرسنال خارج ملعبه مع آيندهوفن (1-1)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

بدأ النني المباراة أساسيًا، وغادر في الدقيقة 61، بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلًا منه قائد الفريق مارتن أوديجارد، وكاد النني أن يسجل هدفًا، بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 28، ارتدت من القائم.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 13 في الصدارة، بينما وصل آيندهوفن إلى النقطة التاسعة، في المركز الثاني، فيما جاء لانس ثالثًا برصيد 8 نقاط.



