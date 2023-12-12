رفعت قمصان: الإعلام والمجتمع المدني سيطلعان على بيان أعداد اللجان الفرعية

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقا، إن الثلاثة أيام السابقة الأحد والإثنين والثلاثاء شهدوا مظاهرة وطنية وعرسا انتخابيا، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مديرها التنفيذي اطلعوا الرأي العام على كافة الإجراءات.

وأضاف «رفعت قمصان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء العلالي ببرنامج «في المساء مع قصواء» على شاشة «CBC»، أن اليوم عقب إغلاق اللجان وإتاحة الفرصة لآخر ناخب موجود سيقوم القضاة رؤساء اللجان الفرعية بإجراء عملية الفرز، وإعلان بيان الحصر العددي بالأصوات دون إعلان النتيجة.

وأشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات سابقا، إلى أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سيكونون على علم بالبيان الخاص بإعداد الحصر الصادرة عن اللجان الانتخابية.