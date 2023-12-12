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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: تحية خاصة للمصريين.. جميع ملاحظاتنا إيجابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وجه كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، الشكر للمصريين على الأداء والمشاركة الجيدة بالانتخابات الرئاسية.

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وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" :"أوجه التحية للشعب المصرية، والعملية الانتخابية نجحت وكانت على ما يرام، وكان هناك العديد من النتائج الإيجابية المختلفة في الانتخابات الرئاسية، وكل ملاحظاتنا كانت إيجابية".

وأشار كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، إلى أن معظم الملاحظات كانت تتعلق بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التصويت، وكان هناك احترام كبير لضمان حصولهم على فرصتهم في التصويت.

كما أشاد كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالتعاون والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، واستجابتها لملاحظات الائتلاف والمتابعين الدوليين.

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