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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يقع الطلاق عن طريق الواتس.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن الطلاق عبر الوتساب من الكنايات وهو من الطلاق المكتوب وهو يحتاج الى تحقيق فى نيته كما يحتاج الطلاق الملفوظ لتحقيق ماذا قال وماذا قصد  . 

جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

شروط الطلاق الإلكتروني 

 

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال: هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟.وردّ ممدوح، قائلًا: عبر الهاتف عبر الواتساب عبر أى وسيلة من وسائل التواصل يقع بشروطه، فليس مجرد استعمال الوسيلة مانع من موانع الطلاق، فالمانع هو فقد الادراك فقد الاملاك تخلف النية كل هذه موانع لوقوع الطلاق.

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وأشار الى أنه اذا كانت الطلقة بلفظ كنائي سواء تمت كتابتها فى رسالة او تم تسجلها صوتياً فهذا ليس مؤثراً، ولكن المؤثر هو النية والإدراك والأملاك، ولكن لابد من التحقيق المباشر اذا كان الطلاق عن طلقة معينة محددة صدرت من شخص معين اتجاه زوجته.  


حكم الطلاق فى التليفون .. دار الإفتاء تردقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.

وأوضح" ممدوح" فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: " زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟"، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.

ونصح أمين الفتوى السائلة، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي " يوتيوب" بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظريه وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه.

 حكم الطلاق على فيسبوك


حكم الطلاق على فيسبوك .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا "معرفش".

وأضاف ممدوح، في البث المباشر لدار الإفتاء، أنه لا يعلم كيف طلق السائل زوجته على فيسبوك وبأي صورة، هل طلقها بالصوت أو في الشات أو بالتصريح أو الكناية.

وأشار إلى أن أسئلة الطلاق يتم التحقيق فيها من خلال دار الإفتاء المصرية، بحضور الزوج وسؤاله عن كيفية الطلاق وما تلفظ به.

هل يجوز للمطلقة ابجلوس أو الإقامة مع طليقها

 قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي طلق زوجته، يصبح بالنسبة لها كالرجل الأجنبي الذي لا يجوز له أن تخلو به في مكان لا يطلع عليهما أحد.

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: ما حكم جلوس المطلقة مع طليقها ؟ أنه لا يجوز له الخروج معها والجلوس في مكان لا يستطيع غيرهما الوصول إليه إلا بإذنهما، إلا في حالة راجعها إلى عصمته إذا كان طلاقه لها طلاقا رجعيا.

وأضاف أنه يجوز بين الرجل وطليقته ما يجوز بينها وبين الرجل الأجنبي من التعاملات في الإطار المشروع.

 

الطلاق دار الإفتاء الطلاق المكتوب هل يجوز للمطلقة ابجلوس أو الإقامة مع طليقها

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