بكل فخر.. أبو العينين: المصريون شاركوا في الانتخابات الرئاسية وأعطوا رسالة للعالم|فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، كبيرة جداً وهي فخر لكل المصريين، مشددًا على أن المصريين يدركون جيدًا حجم التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة عبر قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري أصرّ على الإدلاء بصوته في الانتخابات بمنتهى الأريحية وبفرحة عارمة، مؤكدًا أن الشعب المصري اليوم بعث برسالة للعالم أنه جدير برسم مستقبله وقادر على اختيار قائده، ويستطيع تجاوز كل التحديات.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن هناك العديد من التيسيرات التي قدّمت في الانتخابات الرئاسية، مشيرّا إلى أن الشعب المصري شارك في الانتخابات وأعطى رسالة لكل العالم نحو رسم مستقبل أفضل للمصريين.

نزاهة الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن الشباب شارك بقوة في الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المرأة التي كان لها دور إيجابي وفعّال في عملية التصويت أمام صناديق الاقتراع، موضحًا أن كل لجنة في جمهورية مصر العربية كان لديها قاض لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية.

ولفت النائب محمد أبو العينين إلى أن ملحمة المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 رسالة تضرب في مقتـ ـل كل من حاول التشكيك في مصر"، والناخب يختار مرشحه بحرية ودون أي قيود، الشباب والمرأة وذوي الهمم قدّموا رسالة شعبية إلى العالم.