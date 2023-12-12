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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبو العينين: انتخابات الرئاسة 2024 رسالة لكل من حاول التشكيك في مصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين  رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط  لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الشعب المصري أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات بمنتهى الأريحية وبفرحة عارمة، مؤكدا ان الشعب المصري اليوم بعث برسالة للعالم أنه جدير برسم مستقبله وقادر على اختيار قائده، ويستطيع تجاوز كل التحديات.

السمات العامة اليوم بالانتخابات الرئاسية هم الشباب والسيدات وذوو الهمم

وأردف أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي،  أن السمات العامة اليوم في المشاركة بـالانتخابات الرئاسية التي بها الرسالة الشعبية الكبيرة، هم الشباب والمرأة وذوو الاحتياجات الخاصة و قدمت لهم العديد من التيسيرات، وتم إرسال سيارات لمساعدة جميع الفئات.

وتابع النائب محمد أبو العينين: “تم عمل برنامج برايل للمكفوفين، لمساعدتهم على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤”.

واستطرد رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط  لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أنه قام بزيارة اللجنة العامة التي تعمل على تجميع كل اللجان الفرعية، والالتقاء بالعديد من المستشارين الذين صرحوا بأنهم يقومون بتأمين صناديق الاقتراع  في حالة من الشفافية.

وأكد النائب محمد  أبو العينين "ان ملحمة المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 رسالة تضرب في مقتل كل من حاول التشكيك في مصر".

صناديق الاقتراع النائب محمد أبو العينين الانتخابات الرئاسية الانتخابات برنامج برايل

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