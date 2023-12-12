عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أغلبية ورفض طلب أمريكي.. تفاصيل موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

واستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة قطاع غزة وقف إطلاق النار غزة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

موضوعات متعلقة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

بايدن يكشف حقيقة وجود رهائن في أنفاق حماس بغزة

اللجنة العامة بقسم دمنهور: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 200810 أصوات

اللجنة العامة أول المنصورة: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 145614 صوتا

حماية المدنيين بغزة.. بايدن يكشف سبب زيارة مستشاره للأمن القومي إلى إسرائيل

اللجنة العامة بمركز طنطا: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 265723 صوتا

مايا مرسي: قوة المشاركة تجعل الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ