عرض الفيلم الهولندي "الاختفاء" بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية مساء اليوم /الثلاثاء/، عرضا خاصا للفيلم الهولندي "الاختفاء" # The vanishing # ضمن فعاليات نادي الإبداع السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



فيلم "الاختفاء" مأخوذ عن رواية البيضة الذهبية للكاتب تيم كرابي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض حول زوجان هولنديان شابان يذهبان لقضاء عطلة في فرنسا، وفي الطريق يراود الزوجة حلم متكرر حيث تنجرف عبر الفضاء في بيضة ذهبية، وفي الطريق ينفذ الوقود من السيارة فيدخل الزوجان الاستراحة حيث تختفي الزوجة في الزحام ويظل الزوج يبحث عنها على مدار 3 سنوات.



الفيلم إنتاج آن لوردون ، جورج سليزر ، بطولة برنارد بيير دوناديو ، جين بيرفويتس ، جوانا تير ستيج ، جوين ايكهاوس ، وإخراج جورج سليزر.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية ، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

