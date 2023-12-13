فاقت التوقعات| مشاركة أهالي سيناء في الانتخابات الرئاسية.. أروع مثال في حب مصر ومسيرة وطنية لطلاب جامعة العريش

محافظ جنوب سيناء: الأهالي ضربوا أروع مثال في الوطنية

مسيرة لطلاب جامعة العريش للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكبر مشايخ “دهب” يدلي بصوته على كرسي متحرك

شهدت منطقة سيناء المصرية مشاركة كبيرة من قبل المواطنين في الانتخابات الرئاسية، وسط تحديات خطيرة تواجه المنطقة في الظروف الراهنة. ويرجع الأداء الجيد للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة هذه التحديات إلى الانخراط الإيجابي للمواطنين في العملية الديمقراطية.

تعكس مشاركة المواطنين في سيناء إدراكًا عميقًا لخطورة الظروف الراهنة وتحدياتها. فقد تعرضت المنطقة لتهديدات أمنية وإرهابية خطيرة في السنوات الأخيرة، ولكن بفضل الجهود الحكومية والرئاسية، تم تنفيذ سياسات فاعلة لمكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية.

وقد أدت جهود مصر في حفظ الأمن والاستقرار في سيناء إلى زيادة الثقة والاستجابة من قبل المواطنين، في جنوب سيناء، وفي شرم الشيخ والطور، وفي الشمال، بما في ذلك العريش وباقي المدن، شهدت المناطق هذه مشاركة إيجابية بنسبة عالية.

ويُعزى ذلك جزئيًا إلى نجاح سياسات الدولة في التنمية وتحسين البنية التحتية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. كما تم تعزيز الجهود في مجال الأمن وتعزيز الاستقرار، مما ساهم في إنشاء بيئة أكثر أمانًا وثقة بين المواطنين.

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه سيناء، فإن الحرب القائمة في غزة وسيناريوهات التهجير تعتبر عوامل مؤثرة. ومع ذلك، تبقى مصر عازمة على مواجهة هذه التحديات وحماية الأمن والسلام في المنطقة. وتعكس المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات تأكيدًا على تأييدهم لجهود الدولة في هذا الصدد وثقتهم في القيادة السياسية.

إقبال كبير للناخبين في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

شهدت لجان جنوب سيناء في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا من الناخبين، المواطنون وقفوا طوابير أمام جميع اللجان الانتخابية في كافة مدن المحافظة، رافعين الأعلام المصرية.

وتم تنظيم عدة مسيرات بكافة المدن بالسيارات، لدعوة وتشجيع المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتعالت أصوات الأغاني الوطنية في كافة الشوارع، وأمام اللجان الانتخابية مما حفز المواطنين على النزول والمشاركة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أهالي سيناء ضربوا أروع المثل في الوطنية، وخير دليل على ذلك الحشود التي تنتفض في الشوارع، وأمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتابع سير اللجان الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مع رصد إقبال المواطنين بالصوت والصورة من خلال الكاميرات، مشيرا إلى أنه على الرغم من تواجد الناخبين بأعداد كبيرة أمام اللجان إلا أن عمليات التصويت جرت في نظام ويسر، وحرص رجال الشرطة على تقديم المساعدة والدعم لكافة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن جميع اللجان الانتخابية انتظمت على مدار الثلاث أيام بفتح أبوابها في الوقت المحدد، ولم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان، إضافة إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خلال العملية الانتخابية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات بجنوب سيناء تفوق كافة التوقعات، وذلك يرجع إلى الحس الوطني الذي يتميز به مواطنو المحافظة.

المرأة البدوية تتصدر المشهد بالانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء



على جانب آخر تواجدت أمانات الأحزاب السياسية بكافة مدن المحافظة، حيث نظم حزب مستقبل وطن مسيرات بالطبول بمدينة شرم الشيخ، وقادة شباب الحزب الذين جابوا شوارع المدينة لحث المواطنين وتحفيزهم على النزول للاقتراع، كما نظموا عدة مسيرات بالسيارات في كافة مدن المحافظة.

ورصدت قناة تن، مقطع فيديو لـ توافد المواطنين على الانتخابات الرئاسية بمحافظة جنوب سيناء، وظهر في الفيديو إقبال كبير من المواطنين على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وأن المرأة البدوية لازالت تتصدر المشهد بمحافظة جنوب سيناء.

أكبر مشايخ مدينة دهب

حرص احد اكبر مشايخ مدينة دهب - جنوب سيناء- على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 رغم كبر سنة ، حيث توجه إلى لجنته الانتخابية على كرسي متحرك وقام بالادلاء بصوته في الانتخابات .

المُشاركون في رحلات اعرف بلدك بشرم الشيخ يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قيام المُشاركين فى الفوج الثالث بمشروع قطار الشباب ورحلات إعرف بلدك بمدينة شرم الشيخ ،بالمشاركة فى العملية الإنتخابية، حيث قاموا بأداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء أصواتهم في العملية الإنتخابية داخل لجان المغتربين بمحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء .

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني في مقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني.

ويذكر أن مشروع قطار الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، يتضمن زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان (معابد البر الشرقي - معابد البر الغربي - السد العالي -رمز الصداقة - جزيرة النباتات- معبد فيلة - متحف النوبة ) بالإضافة لجوالات حرة بالأسواق.

مسيرة لطلاب جامعة العريش للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

فيما نظم طلاب جامعة العريش شمال سيناء، مسيرة حاشدة بالأعلام المصرية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بمختلف شوارع العريش ، يتقدمهم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

و رافق رئيس الجامعة في المسيرة لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل شمال سيناء بالإضافة إلى منسوبي الجامعة، تأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

من جهته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، على أهمية ترسيخ الانتماء للوطن لدى النشء والأجيال الجديدة كونهم أمل مصر وأهم محاور التنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة، مشيدًا بحجم المشاركة الإيجابية لدى منتسبي جامعة العريش والذي يتصدر دائماً كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وقد نظمت جامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على مدار الأسابيع الماضية ندوات توعوية لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.شارك في المسيرة مشايخ القبائل ورموز العائلات والأحزاب السياسية والهيئات وجامعة العريش.

مسيرة للعاملون في الأوقاف بسيناء

كما شارك الأوقاف في مسيرة حاشدة فى حب مصر، قادها فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث على التوالي.

وقد توافد العاملون بإدارة أوقاف غرب العريش على لجان الاقتراع مند الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ومشاركتهم فى العرس الوطنى.