السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

بدأت اللجان العامة في المحافظات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تجميعها من اللجان الفرعية، والتي تشير إلى تقدم واكتساح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد إعلان نتيجة 30 لجنة عامة حتى الآن.



1- اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

أعلنت اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 120 ألفًا 733 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4901 صوتًا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1267 صوتًا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4663 صوتًا.



2- نتيجة اللجنة العامة رقم 11 بالزقازيق

أعلنت اللجنة الأولى العامة اللجنة العامة رقم 11 بمحافظة الشرقية ومقرها مركز الزقازيق، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 357 ألفا و698صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 30367 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 791 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 17605 صوتا.



3 - نتيجة اللجنة العامة قسم أول أسوان

أعلنت اللجنة الأولى العامة 1 قسم أول أسوان، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 98 ألفا 77 صوتا صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3894 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2425صوتا.



4- نتيجة اللجنة العامة 3 بمركز أبانوب

أعلنت اللجنة الأولى العامة رقم 3 بمركز أبانوب بمحافظة أسيوط، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 152748 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 3799 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1923 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 16028

صوتا.

5- اللجنة العامة 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة



أعلنت اللجنة العامة رقم 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 197356 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1024 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4725صوتا.

6- نتيجة اللجنة العامة بأبو قرقاص

أعلنت اللجنة الأولى العامة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 255139 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 5237 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1573 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 1700صوتا.

7- نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 7393 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتا.

8- نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوتا



وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 11657 صوتا ، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا

9- نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 ، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.

10- نتيجة اللجنة العامة ببني سويف

وكانت قد أعلنت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلاً عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمحافظة بني سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 150684 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 3247 صوتًا.

وقالت القناة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 3000 صوت، بينما حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة 323 صوتًا.



11- اللجنة العامة برأس غارب بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة العامة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 20378 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 43 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.



12 اللجنة العامة 2 بالأربعين في السويس

أعلنت اللجنة العامة رقم 2 قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 123080 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4000 صوت.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 263 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2000 صوت.



13- اللجنة العامة بسمنود في الغربية

أعلنت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلًا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 152154 صوتًا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 3111 صوتًا.

وقالت القناة إن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 5748 صوتًا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 8299 صوتًا.

14- اللجنة العامة بمركز السنطة في الغربية

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلاً عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز السنطة، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 179852صوتاً، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 3490 صوتاً.

وقالت القناة إن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 6327 صوتاً، فيما حصل المرشح حازم عمر على 9370 صوتاً.

15- اللجنة العامة بمركز طنطا في الغربية

أعلنت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز طنطا، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 265723 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5735 صوتا.

وقالت القناة إن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7052 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 8869 صوتا.

16- اللجنة العامة بمركز كفر الزيات

أعلنت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلًا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 194472 صوتًا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 3541 صوتًا.

وقالت القناة إن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 8398 صوتًا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 9691 صوتًا.

17- اللجنة العامة بقسم ثان الإسماعيلية



أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم ثان الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 99915 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 906 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2665 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 1146 صوتا.

18- اللجنة العامة بقسم ثالث الإسماعيلية



أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم ثالث الاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 67886 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 1146 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3339 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 11278 صوتا.

19- اللجنة العامة بمركز أبو صوير



أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة مركز أبو صوير بمحافظة الاسماعيلية، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 59073 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 1097 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3893 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 1167 صوتا

20- اللجنة العامة بمركز الإسماعيلية

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة مركز الاسماعيلية، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 62864 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 1782 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 656 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 3809 صوتا.

21- اللجنة العامة بمركز الفرافرة

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 12416 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 1536 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 586 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 1106 صوتا



22- اللجنة العامة بمركز الداخلة

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 45698 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2989 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1170 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 1377 صوتا

23- اللجنة العامة بمركز الخارجة

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 39895 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 528 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 893 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 3251 صوتا

24- اللجنة العامة قسم أول سوهاج

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 68053 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 1073 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 713 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 2628 صوتا

25- اللجنة العامة بقسم ثان سوهاج

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 59394 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2411 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 621 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 2293 صوتا.

26- اللجنة العامة بقسم جرجا

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم جرجا بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 73507 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2983 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 772 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 2839 صوتا.

27- اللجنة العامة بقسم طهطا

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم طهطا بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 69756 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2832 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 723 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 694 صوتا.

28- اللجنة العامة بمركز المراغة

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 121370 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4927 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1274 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 4688 صوتا.

29- اللجنة العامة بمركز جهينة

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 66574 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2702 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 699 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 2571 صوتا.

30- اللجنة العامة بمركز طما

أعلنت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز طما بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 182124 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 7393 صوتا.

وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1911 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 7033 صوتا.