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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: محمد إمام يكشف عن موعد عرض فيلم «أبو نسب» خارج مصر.. وطليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما: اتعرضت لأذى

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

كشفت ميكا الغداد طليقة مطرب المهرجانات مسلم أسباب انفصالها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت "ممكن كفاية .. كفاية بجد ،كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب، وكفاية شائعات وحاجات مش صح اصلا نهائی ،انا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض عشان عيد ميلاد كفاية تخاریف ،انا وهو محصلش بينا نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا بكل احترام فياريت كفاية كلام يدايق ،وشكرا طبعا لكل حد قال كلمة كويسة وكان محترم".

محمد إمام يكشف عن موعد عرض فيلم "أبو نسب"

كشف الفنان محمد إمام عن موعد طرح فيلم “أبو نسب” فى جميع أنحاء العالم عن عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب محمد إمام :" مواعيد عرض فيلم “أبو نسب”فى جميع أنحاء العالم.

ريهام عبد الغفور تنشر صورًا برفقة والدها الراحل وتطلب الدعاء

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور برفقة والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وطلبت ريهام عبد الغفور الدعاء لوالدها الراحل وكتبت: "أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".

الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد الغفور فيلم أبو نسب مطرب المهرجانات مسلم

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