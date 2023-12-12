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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مسلم وطليقته
مسلم وطليقته

فاجأ مطرب المهرجانات مسلم، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بإعلان انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وعبر خاصية استوري، قال مسلم: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف ماكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا إني راعيت الله فيها، وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير؛ عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن، ويكرمني بالأحسن”.

ونستعرض أبرز صور جمعت مسلم وطليقته ميكا البغدادي

المهن الموسيقية تفرض غرامة على مسلم 

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مزاولة مسلم المهمة وغناءه مع أحمد الفيشاوي فى أغنية لفيلم “رهبة”؛ أمر يخالف لوائح النقابة، حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، تفاصيل إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم عن العمل، قائلا إن مسلم يريد التنصل من التعاقد والتزاماته مع إحدى شركات الإنتاج التي وقع لها برعاية والدته لأنها كانت الوصية عليه وقت توقيع العقد.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”: “طالبنا مسلم بالالتزام بجميع البنود المدونة في عقد مع شركة الإنتاج، وفوجئنا بإعلانه عن إحياء حفلة في المدرسة الدولية الأمريكية بالدقهلية، ضاربا بقرارات النقابة عرض الحائط، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفلة”.

وحذر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، مؤدي المهرجانات مسلم، من طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سابوك في البيت"، لافتا إلى أن النقابة لن تقف مغلولة الأيدي، وستطبق عليه غرامة؛ لأنه يمارس مهنة دون ترخيص.

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