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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

صدى البلد

كشفت ميكا الغداد طليقة مطرب المهرجانات مسلم أسباب انفصالها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت ؛"ممكن كفاية .. كفاية بجد ،كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب ،وكفاية أشاعات وحاجات مش صح اصلا نهائی ،انا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض عشان عيد ميلاد كفاية تخاریف ،انا وهو محصلش بينا نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا بكل احترام فياريت كفاية كلام يدايق ،وشكرا طبعا لكل حد قال كلمة كويسة وكان محترم".

وأضافت :"محدش هايفهم كم الأذي النفسي اللي انا أتعرضت له".

 

نشر مطرب المهرجانات مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وقال مسلم “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

مسلم 

وكان كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مزاولة مسلم المهمة وغناءه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم “رهبة” أمر يخالف لوائح النقابة، حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، تفاصيل إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم عن العمل، قائلا إن مسلم يريد التنصل من التعاقد والتزاماته مع إحدى شركات الإنتاج التي وقع لها برعاية والدته لأنها كانت الوصية عليه وقت توقيع العقد.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”: “طالبنا مسلم بالالتزام بجميع البنود المدونة في عقد مع شركة الإنتاج، وفوجئنا بإعلانه عن إحياء حفلة في المدرسة الدولية الأمريكية بالدقهلية ضربا بقرارات النقابة عرض الحائط، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفلة”.

وحذر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، مؤدي المهرجانات مسلم من طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم " سابوك في البيت"، لافتا إلى أن النقابة لن تقف مغلولة الأيدي وستطبق عليه غرامة لأنه يمارس مهنة بدون ترخيص.

مؤدى المهرجانات مسلم مطرب المهرجانات مسلم نقابة المهن الموسيقية

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