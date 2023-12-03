عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد انطلاق عرض أحدث أفلام ياسمين صبري"أبو نسب" |فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين صبري البرومو التشويقي لأحدث أفلامها “أبو نسب” ، والذى من المقرر أن يعرض يوم 21 ديسمبر فى جميع دور العرض السينمائية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وكتبت ياسمين صبري ، معلقة: فيلم أبو نسب ، يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر 
و 28 ديسمبر في جميع دول العالم ، أشوفكوا قريبًا.

txt

مفيش موهبة| الفنان جميل برسوم يهاجم ياسمين صبري: صورة حلوة وخلاص

txt

سبب مغادرة شيرين رضا لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي| فيديو

txt

بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

txt

السند والضهر .. أسما شريف منير توجه رسالة إلى زوجها السابق

وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول لفيلم أبو نسب للفنان محمد إمام خلال الأيام الماضية.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي علي صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله.

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده ،ونشر إمام  موخرًا صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

 

تفاصيل فيلم أبو نسب

وفيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أحدث أعمال ياسمين صبري آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري بوستر فيلم أبو نسب فيلم أبو نسب ياسمين صبري ومحمد إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

موضوعات متعلقة

سبب مغادرة شيرين رضا لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي| فيديو

سيارته احترقت.. مطرب عربي شهير ينجو من حادث مروع|شاهد

نشرة الفن| إصابة نجل زينة وأحمد عز .. وتصريح صادم من إعلامية شهيرة: لا أستطيع أن أعيش دون رجل

بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

بالزي السعودي .. لبلبة تستعد لعرض فيلم «ناقة» على طريقتها الخاصة |شاهد

نبيلة عبيد لـ ظافر العابدين: أنا من المعجبات |فيديو

بصورة بالمستشفى .. إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع

جسمي بيقشعر من سيرتها .. مين مزعل نبيلة عبيد؟ فيديو

ترشيحاتنا

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

حماس: غزة مقبرة للغزاة .. والاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه

بيان عاجل لـ نفط الكويت بعد نشوب حريق في خط أنابيب

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل بكل الطرق لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

محمد الننى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بلندن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ