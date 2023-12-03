تعرف على موعد انطلاق عرض أحدث أفلام ياسمين صبري"أبو نسب" |فيديو

نشرت الفنانة ياسمين صبري البرومو التشويقي لأحدث أفلامها “أبو نسب” ، والذى من المقرر أن يعرض يوم 21 ديسمبر فى جميع دور العرض السينمائية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

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وكتبت ياسمين صبري ، معلقة: فيلم أبو نسب ، يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر

و 28 ديسمبر في جميع دول العالم ، أشوفكوا قريبًا.

وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول لفيلم أبو نسب للفنان محمد إمام خلال الأيام الماضية.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي علي صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله.

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده ،ونشر إمام موخرًا صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

تفاصيل فيلم أبو نسب

وفيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر منالفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فىالسينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.