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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يكشف عن موعد عرض فيلم "أبو نسب"

صدى البلد

كشف الفنان محمد إمام عن موعد طرح فيلم “أبو نسب” فى جميع أنحاء العالم عن عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب محمد إمام :" مواعيد عرض فيلم “أبو نسب”فى جميع أنحاء العالم.

نشرت الفنانة ياسمين صبري البرومو التشويقي لأحدث أفلامها “أبو نسب” ، والذى من المقرر أن يعرض يوم 21 ديسمبر فى جميع دور العرض السينمائية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وكتبت ياسمين صبري ، معلقة: فيلم أبو نسب ، يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر 
و 28 ديسمبر في جميع دول العالم ، أشوفكوا قريبًا.

وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي الأول لفيلم أبو نسب للفنان محمد إمام خلال الأيام الماضية.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي علي صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله.

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد "أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده ،ونشر إمام  موخرًا صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلأ: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات و الرسايل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبتها وأنا بعملها .. استنوا فيلم جامد إن شاء الله .. ديسمبر ٢٠٢٣ في جميع أنحاء العالم”.

الفنانة ياسمين صبري الفنان محمد امام فيلم أبو نسب ياسمين صبري

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