ارتفاع عدد الإصابات جراء القصف الروسي على كييف لـ 51

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 10 صواريخ و10 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنته روسيا على كييف اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 51 شخصًا على الأقل وسط إلحاق أضرار بمنازل ومستشفى للأطفال، في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن تقديم المزيد من المساعدة لبلاده.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الباليستية العشرة التي استهدفت العاصمة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

وذكر مسؤولون أن الحطام المتساقط تسبب في وقوع إصابات ودمار في أربع مناطق في كييف على طول نهر دنيبرو الذي يمر عبر العاصمة.

من جانبه، أشار رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام إلى أن نوافذ ومداخل مستشفى للأطفال في منطقة دنيبروفسكي بكييف تحطمت بسبب الحطام، لكن بناء على التقييمات الأولية لم تقع إصابات.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن الحطام أصاب أيضًا العديد من المباني السكنية في منطقة دنيبروفسكي، مما أسفر عن إصابة 51 شخصًا على الأقل، بينهم ستة أطفال. كما تضررت إمدادات المياه في المنطقة.