عشرات الضحايا في هجوم روسي.. مكتب زيلينسكي:لا نشكك في فعالية الأسلحة الغربية

أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن كييف لا تشك أبدا في فعالية الأسلحة الغربية؛ وذلك بعدما أعلنت القوات الجوية في البلاد اسقاط 10 صواريخ باليستية أطلقتها روسيا خلال الليل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أندري يرماك، على تطبيق تيليجرام: "لا يمكن الشك في فعالية الأسلحة الغربية في أيدي الجنود الأوكرانيين".

وأضاف "لكن هناك ضحايا نتيجة لسقوط شظايا الصواريخ الروسية، وتم حرق المنازل"، مشيرا إلى أنه "يتم ضرب كييف بالصواريخ الباليستية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 10 صواريخ و10 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الثاني الذي شنته روسيا على كييف اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 51 شخصًا على الأقل وسط إلحاق أضرار بمنازل ومستشفى للأطفال، في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن تقديم المزيد من المساعدة لبلاده.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الباليستية العشرة التي استهدفت العاصمة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

وذكر مسؤولون أن الحطام المتساقط تسبب في وقوع إصابات ودمار في أربع مناطق في كييف على طول نهر دنيبرو الذي يمر عبر العاصمة.