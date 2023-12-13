لماذا تقيم مصر منطقة لوجيستية للرمان في أسيوط؟.. التموين تكشف التفاصيل

قال ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن المنطقة اللوجستية للرمان في أسيوط سيتم إقامتها فى المدينة الصناعية بالكوم الأحمر.

وأضاف ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السبب فى بناء تلك المنطقة هي أن الدولة تريد أن تعطي قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان، موضحا ان تلك المنطقة اللوجيستية يتم إنشاؤها على مساحة 40 فدانا.

وتابع ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن هذا العام تم تخصيص حوالي 100 مليون لتنسيق وتركيب وتوصيل المرافق فى تلك المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مصنع لتصنيع الرمان فى تلك المنطقة على مساحة حوالي 30 ألف و50 متر، والهدف فرز وعصر وتعبئ وتغليف الرمان.