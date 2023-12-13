عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يهدم 4 منازل في وادي قدوم بالقدس

القدس
القدس

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد، أن إعلام فلسطيني قال إن جيش الاحتلال يهدم 4 منازل في وادي قدوم بالقدس.

اعتبرت الأمم المتحدة، أن الدمار الذي حل بغزة جراء قصف الاحتلال الرهيب قد دمر القطاع بشكل تصعب معه الحياة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

وتعمد الاحتلال الصهيوني ضرب واستهداف البنى التحتية والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات وقصف منازل الفلسطينيين.


وكشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل حرب الإبادة، تضررت كليا أو جزئيا.

جاء تقرير الأمم المتحدة بناء على رصد صور بتاريخ 26 نوفمبر من قبل مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية.


وفحص محللون، صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.


ورغم ذلك فقد تقلل الصور من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني.

 

وتشير تقديرات أخرى إلى أن حجم الدمار ربما يكون أعلى من ذلك.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

أسبوع فقط.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الانتخابات الرئاسية 2024| ننشر نتائج المرشحين الأربعة في 35 لجنة عامة بعد إعلانها في المحافظات

رد صادم من أحمد سليمان على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

ترشيحاتنا

خلال اجتماع 8 وزارات| الصحة توجه بإنهاء المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

جيش الاحتلال يشن أكثر من 250 هجوما على غزة في 24 ساعة.. فيديو

إسرائيل تعلن مصرع العقيد اسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

حكم التدخين.. الإفتاء: حرام وحرمته ليست على المُدخن وحده وإنما 3 غيره

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترصد حادث عسكري بالقرب من باب المندب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

زوجة حمدي الميرغني بإطلالة لافتة في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ