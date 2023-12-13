رئيس جامعة حلوان يوجه بإنشاء شركة للخدمات الرياضية وبدء إجراءات اشهار النادي

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمجلس إدارة نادى جامعة حلوان، المشهر بالقرار إشهار رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣.



وفي بداية الاجتماع وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه لفكرة إنشاء النادي.

كما وجه الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي كامل الدعم وتوجيهه بسرعة انهاء اجراءات الأسعار بعد اكتمالها، كما وجه الشكر لكل الجهود المبذولة من أبناء جامعة حلوان وقيادتها في انهاء هذا العمل المتميز.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد قنديل الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية ، وفي إطار توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب لطلاب الجامعة بكافة تخصصاتهم، لذا هدفت جامعة حلوان علي اشهار نادى الجامعة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

كما أشار إلى أن النادي يهدف الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى ان تكون الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادي خطوات اشهار نادي جامعة حلوان والإجراءات الحالية والمستقبلية المطلوبة، واستكمال التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة الدكتور سيد حزين لنشر قرار إشهار نادي جامعة حلوان بالجريدة الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارة نادى جامعة حلوان وفروعه.

كما تطرق الإجتماع لإنشاء فروع للنادى، حيث يشتمل على عدة فروع تقدم خدمات رياضية واجتماعية وثقافية للنهوض بصحة المواطن المصرى والعمل على تنمية مهاراته الرياضية والعقلية، وتخطط الجامعة لفروع النادي بكلا من كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم ، وكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة التي من المقرر أن تكون نادي لجميع الألعاب النسائية وفي غير أوقات التشغيل الأكاديمي، والملاعب والصالة المغطاة بكلية الهندسة بحلوان والملاعب بكلية الهندسة بالمطرية

كما تم عرض الهيكل التنفيذي المقترح لنادى جامعة حلوان، ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادى على البدء في اجراءات إنشاء شركة خدمات رياضية تكون الذراع الاستثمارية للنادي وتسهم في تعظيم موارده، كما تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة لإدارة نادي جامعة حلوان لفترة مؤقتة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد طرق شغله .

حضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى، الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بالجزيرة، الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية علوم الرياضة بالهرم، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية هندسة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادى عميد كلية هندسة المطرية، الاستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة.