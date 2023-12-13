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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسيوط: إقامة منطقة لوجيستية تضم مصنعا لزيادة صادرات منتجات الرمان

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بأسيوط ممدوح حماد

 قال وكيل وزارة التموين بأسيوط ممدوح حماد، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية في المدينة الصناعية بالكوم الأحمر؛ تضم مصنعا خاصا بمنتجات الرمان لزيادة صادرات مصر منه.


وأضاف وكيل تموين أسيوط- لبرنامج "صباح الخير يا مصر"- أن المصنع سيكون مخصصا لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، إضافة إلى بعض المنتجات مثل دبس الرمان وعصير الرمان، لافتا إلى أن ناتج التصنيع سيتم استخدامه في مصانع العلف.


وأشار إلى أنه تم اختيار مركز البداري لإقامة المصنع؛ نظرا لأن المساحة المزروعة من الرمان تبلغ 7 آلاف فدان بإنتاجية 20 طنًا للفدان سنويا، وارتباط المنطقة بشبكة مواصلات تربط المنطقة الصناعية بجميع القرى والمزارع المحيطة بالمصنع.


وأوضح أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 40 فدانا تم تخصيصها من قبل هيئة الاستثمار، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق وتركيب وتوصيل المرافق في المنطقة.

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