محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية في بناء الجمهورية الجديدة

قال محافظ الغربية طارق رحمي، إن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية من ركائز بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، صباح اليوم /الأربعاء/، مشروعات القطاع الطبي والرصف بالمحافظة، وذلك بهدف تسريع إنهائها طبقا للجدول الزمني المحدد.



واستهل رحمي - جولته - بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بـ"سبرباي" والمقام على مساحة 13 ألفا و100 م2، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91%، لتخفف الضغط على مستشفى المنشاوي العام.



كما تتفقد رحمي، مستشفى الأورام الجديد بـ"سبرباي"، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام، وأن يضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.



وفيما يخص مشروعات الرصف، أوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب.



واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الحائط الساند بطريق المعامل بـ"ميت حبيش" والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا/ السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية "ميت حبيش"، دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر.