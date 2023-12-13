قناة عبرية: ألمانيا تشارك بمفاوضات حول صفقة أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس

أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير، نقلا عن مصادر اليوم الأربعاء، أن جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني (BND)، يشارك في مفاوضات حول صفقة أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس.

وبحسب المصادر ، فقد تقدمت إسرائيل خلال عمليات البحث عن صفقة أخرى باقتراح مبدئي: إطلاق سراح 50 مجندة وجرحى ومسنين من أسر حماس مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً مريضاً ومسناً من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض التقرير سيناريوهين متوقعين من جانب السنوار : الخطة الكبيرة التي تنص على وقف القتال، عندما يستمر حكمه في غزة- وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد، واحتمالات إبرام صفقة أسرى كبيرة "الكل مقابل الكل"، ضئيلة جدا في المدى القريب.

وأشارت إلى أن السنوار ليس هناك، وسيكون لإسرائيل من الصعب الموافقة على وقف إطلاق نار.

أما الخطة الثانية تتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية. الاجراء هو دفعة إنسانية صغيرة- الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام. احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم.

ووفقا للقناة العبرية فأن الهدف في إسرائيل هو المحاولة للوصول الى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات الضغط. العملية العسكرية وظهور وسطاء في الصفقة.